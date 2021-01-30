В Ярославле прогремели взрывы в котельной

Из окон жители видели яркое пламя пожара, а затем раздались хлопки. Фото: "Подслушано в Ярославле"

Вчера, 29 января, в Ярославле произошло четыре взрыва на бывшей котельной рядом с Ляпинской ТЭЦ. Из окон жители видели яркое пламя пожара, а затем раздались хлопки.

- Иду через "Шанхай", никого не трогаю, вдруг небо алым вспыхнуло и через пару секунд хлопок, - рассказывает о случившемся очевидец Владимир Заволжский в группе "Подслушано Ярославль"

- Бомбануло так, что у меня на столе вода в кружке задрожала, вспышки были яркие 3 - 4, больше ничего не видно, - дополнил Илья Сабола.

В МЧС озвучили одну из версий случившегося: при переработке титановых трубок масло соприкоснулось с оборудованием, поэтому на предприятии случился пожар. Взрывы раздались из-за того, что рабочие самостоятельно тушили огонь водой.