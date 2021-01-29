Штраф и отработка: еще двух жителей Ярославской области наказали за участие в несанкционированном митинге

Несанкционированные митинги прошли в Ярославле и Рыбинске 23 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 января, в суде Кировского района Ярославля и Рыбинском городском суде разбирали административные дела, возбужденные в отношении двух жителей региона. Оба были признаны виновными в нарушении установленного порядка проведения митинга.

- Илья Архипов и Екатерина Рунова 23 января приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. На законные требования сотрудников полиции покинуть несанкционированные митинги они не отреагировали, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ярославцу Илье Архипову назначили наказание в виде 38 часов административных работ, жительницу Рыбинска Екатерину Рунову оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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Несанкционированные митинги прошли в Ярославле и Рыбинске 23 января. В региональном центре участники прошли от площади Труда к зданию правительства области. В Рыбинске – от площади Дерунова до департамента соцзащиты населения.

В преддверии очередной несанкционированной акции полиция предупредила ярославцев об ответственности за участие в подобных мероприятиях.