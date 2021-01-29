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Рыбинца будут судить за уклонение от уплаты налогов на 56 миллионов рублей

Эту сумму, по версии следствия, он недоплатил казне в 2012-2014 годах
Полина Вачнадзе
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Рыбинца будут судить за уклонение от уплаты налогов на 56 миллионов рублей

Рыбинца будут судить за уклонение от уплаты налогов на 56 миллионов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» возбуждено в отношении 52-летнего жителя Рыбинска. Ранее мужчина являлся учредителем и генеральным директором ООО «ЭПО «Звезда». В 2012-2014 годах, по версии следствия, он не доплатил в казну налогов на сумму в 56 миллионов рублей.

- Обвиняемый давал указания о включении в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налогооблагаемой базе и о наличии фиктивных договоров на выполнение работ с фирмами-«однодневками». Также неверно были указаны суммы налога на добавленную стоимость, якобы начисленного при заключении фиктивных сделок, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело будут рассматривать в Рыбинском городском суде.

Криминал