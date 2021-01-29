Ярославец убил пенсионерку и спалил ее квартиру ради 4,4 тысяч рублей

Уголовное дело начнут рассматривать в суде 4 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд вот-вот приступит к рассмотрению уголовного дела, поражающего своей жестокостью.

29 мая в Ярославле была убита пожилая женщина. Преступление произошло в ее квартире и, по версии следствия, совершил его сосед, которого пожилая женщина хорошо знала и не раз помогала небольшими суммами. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый шел именно убивать, а не просто красть деньги.

- Он взял молоток и веревку и постучал к потерпевшей с просьбой позвонить по телефону. Попав в квартиру, злоумышленник не менее 6 раз ударил соседку по голове головкой молотка, затем толкнул женщину на кровать и затянут петлю на шее. Потерпевшая продолжала оказывать сопротивление. Тогда обвиняемый прошел на кухню и взял нож. Нанес потерпевшей не менее 9 ударов ножом в шею. Затем схватил удлинитель и стал душить проводом, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Поняв, что признаков жизни жертва больше не подает, злоумышленник похитил из ее кошелька 4400 рублей.

Чтобы скрыть следы своего злодеяния, мужчина облил пол на кухне легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадала отделка квартиры, мебель, техника – причинен материальный ущерб почти на 108 тысяч рублей.

Первое судебное заседание назначено на 4 февраля. Ярославцу предъявлено обвинение в убийстве, разбое, умышленном уничтожении и повреждении имущества с причинением значительного ущерба.