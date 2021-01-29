Полиция предупредила ярославцев об ответственности за участие в несанкционированном митинге

Максимальное наказание за участие в несогласованном митинге – штраф до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

УМВД по Ярославской области предупреждает ярославцев: за участие в несанкционированных митингах им грозит административная ответственность. Наказание ждет и тех, кто призывает выйти на неразрешенную акцию. 25 декабря Кировский районный суд уже назначил 10 суток ареста руководителю штаба Навального в Ярославле – Елене Лекиашвили. Она попыталась обжаловать это решение, сочтя его слишком суровым, но безрезультатно.

Елене Лекиашвили попыталась обжаловать решение о назначении ей 10 суток ареста, но безрезультатно Фото: Полина Вачнадзе

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - говорится в сообщении на сайте УМВД России по Ярославской области.

Также полиция обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой проконтролировать досуг детей в воскресенье и рассказать им о возможных последствиях участия в несогласованном шествии.