«Ростелеком» успешно реализует программу устранения цифрового неравенства

Изображение предоставлено: ПАО «Ростелеком»

В 2020 году оператор построил в Центральном федеральном округе (ЦФО) 269 точек доступа к интернету в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), сообщает пресс-служба. Для этого потребовалось проложить более 2 500 километров волоконно-оптических линий связи. Всего на начало 2021 года более 2 600 населенных пунктов с численностью населения 250-500 человек обеспечены доступом в Сеть. Программа завершена на территориях Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой и Тульской областей. В Ярославской области в этом году компания построила 11 точек Wi-Fi, а за все время реализации программы – 60

- Программа по устранению цифрового неравенства – один из важнейших проектов компании. Благодаря нему тысячи жителей малых населенных пунктов ЦФО могут пользоваться бесплатным интернетом. Мы уже проложили более 16,5 тысячи километров волоконно-оптических линий связи. И работа продолжается: предстоит построить еще более шести тысяч километров оптики и 735 точек коллективного доступа Wi-Fi. В будущем эта инфраструктура может быть задействована для реализации других проектов

национального масштаба, например, для обеспечения доступом в интернет учреждений здравоохранения, - рассказал Дмитрий Ким, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Для подключения к беспроводной сети через точку доступа УЦН достаточно смартфона, ноутбука или планшета. Пользователю нужно пройти авторизацию через СМС или с помощью учетной записи единого портала государственных услуг. После успешной идентификации пользоваться интернетом в зоне действия Wi-Fi можно абсолютно бесплатно.

Добавим, что федеральный проект устранения цифрового неравенства стартовал в России в 2014 году и призван обеспечить доступом в интернет все малые населенные пункты страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. «Ростелеком» как национальный цифровой провайдер стал исполнителем этого проекта.