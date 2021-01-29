В Ярославле троллейбус перегородил Московский проспект

Транспорт перегородил движение в районе супермаркета "Перекресток". Фото: "Подслушано Ярославль"

В Ярославле на Московском проспекте занесло троллейбус. Транспорт перегородил движение в районе автовокзала.

- Авария без пострадавших, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Спустя пару часов на улице Урицкого произошла еще одна авария с участием городского транспорта. Столкнулись 98-я маршрутка и 8-ой троллейбус.

- Сегодня весь город в авариях, не чистят ничего, - возмущается в группе «Подслушано в Ярославле» пользователь Женя Здесь.

- «Дороги чистят» говорили они, - пишет Павел Леоницкий.