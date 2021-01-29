В Рыбинске ночью сгорело кафе

К приезду пожарных пламя уже выбивалось из окон. Фото: "Подслушано в Рыбинске"

В Рыбинске, 29 января, в районе полуночи загорелось одноэтажное здание, в котором находится кафе "Изба". К приезду пожарных пламя уже выбивалось из окон. Рыбинцы подозревают, что возгорание произошло не просто так:

- Как-то участились пожары отдельно стоящих коммерческих помещений, или мне одному кажется, - пишет Николай Петров в группе "Подслушано в Рыбинске".

Местные жители благодарят пожарных за оперативную работу:

- Были очевидцами, как работала бригада пожарных. Уважения таким людям, спасибо за оперативную и слаженную работу! Ребята, вы - огромные молодцы, - благодарит Надежда Демякова.