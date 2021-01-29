Сноупарк Tele2 появится на «Розе Хутор» в Сочи

Изображение предоставлено: ООО «Tele2 Россия»

Компания стала партнером мероприятия Rosafest x Gorilla Energy, организованного командой Spotway, сообщает пресс-служба оператора. С 30 января по 6 февраля на курорте «Роза Хутор» в Сочи компания вновь построит специальный сноупарк, где можно выполнять эффектные трюки, скольжения и прыжки.

Отвечать за катание и атмосферу на площадке будет один из самых титулованных сноубордистов в мире Денис Бонус. Все спуски в сноупарке Tele2 запишет на видео, чтобы при помощи 4G участники смогли поделиться роликами в соцсетях. Площадка открыта для всех спортсменов, даже если нет ски-пасса: вход бесплатный.

Новинкой сезона станут маунтин-баттлы. Оператор предложит гостям курорта стать участниками скоростных миссий. Разработаны разные программы для профессиональных спортсменов и даже новичков. В ходе выполнения заданий гости проверят мобильный интернет Tele2 в экстремальных условиях: устраивая прямые трансляции своих заездов.

Выполнение всех миссий тоже будут снимать профессиональные экшн-спорт-операторы. Все видео организаторы выложат на промосайт, а зрители смогут выбрать лучшие ролики. По результатам голосования спортсмены получат денежные призы на закрытой церемонии.

Ярким моментом мероприятия станет ночной фристайл от сильнейших райдеров страны. Tele2 организует трансляцию заездов, чтобы эффектные трюки могли увидеть максимальное число зрителей онлайн. В 2020 году количество просмотров трансляции достигло 3,5 млн.

Всех клиентов Tele2 на курорте ждут дополнительные преимущества: термокружки и абонемент на кофе от модного кафе Surf Coffee. Также в зоне оператора будут установлены модули для подзарядки мобильных устройств.