В Ярославской области из-за пожара семья лишилась дома

Семья с маленьким четырехлетним ребенком остались на улице. Фото: Татьяна Корсакова

Сегодня, 29 января, в поселке Борисоглебском Ростовского района произошел пожар. Сгорел жилой дом, семья с маленьким четырехлетним ребенком остались на улице. Погорельцы лишились всей одежды и вещей.

- Люди остро нуждаются в одежде и обуви. Женщина: одежда 46 размера, обувь - 39-го. Мужчина: одежда 48-50 размера, обувь 41-42. Девочка 4.5 года. Рост - 116, обувь - 28-29. Также нужны средствах личной гигиены, постельном белье, продуктах питания, посуда, - написала обращение Татьяна Корсакова в группе "Помоги ближнему. Ростов Великий".

Если вы можете помочь семье, всю информацию о сборе средств и вещей можно получить в группе "Помоги ближнему. Ростов Великий".