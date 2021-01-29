Ярославские следователи раскрыли убийство 4-летней давности

Обвиняемый – 30-летний ярославец. По версии следствия, именно он жестоко человека, после чего тот умер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославские следователи закончили расследование уголовного дела, которое значится как особо важное. Материалы, подкрепленные многочисленными экспертизами, которые пришлось проводить в разных регионах страны, наконец-то можно отправить в суд. Точная причина смерти потерпевшего установлена.

Обвиняемый – 30-летний ярославец. По версии следствия, именно он жестоко человека, после чего тот умер.

- Мужчина, находясь в квартире на улице Рыбинской в Ярославле, нанес своему знакомому удары руками в область головы и шеи. Потерпевший был госпитализирован в Соловьевскую больницу, где на следующий день скончался, - рассказала в пресс-службе СКР по Ярославской области.