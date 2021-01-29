Ярославец получил компенсацию за падение в колодец

В апреле 2019 года, около 3 часов ночи, в Ярославле на Гагаринском переулке мужчина провалился в люк. Фото: Евгения ГУСЕВА

В апреле 2019 года, около 3 часов ночи, в Ярославле на Гагаринском переулке мужчина провалился в люк. Он выходил из машины, чтобы пойти в магазин, но наступил на крышку люка, которая под ним перевернулась. При падении пострадавший схватился рукой за дверь машины и повредил плечевое сухожилие, травму лечит до сих пор. Мужчина обратился в суд и потребовал компенсацию в 100 000 тысяч рублей, а также возмещение затрат за медицинское обследование. При разбирательстве выяснилось, что открытый люк находился на территории ПАО «Ростелеком». Но компания отказалась признавать свою вину. - Факт падения истца в колодец, который находится на балансе ПАО «Ростелеком», и получение травмы доказаны в ходе рассмотрения судом гражданского дела. Материалы подтверждают, что люк находился в ненадлежащем состоянии, в связи с чем требования истца подлежат удовлетворению в части возмещения понесенных расходов на ультразвуковое исследование, - рассказали в Ярославском областном суде. С ПАО «Ростелеком» взыскали 85000 рублей в счет компенсации морального вреда. А вот затраты на лечение истцу отказались возмещать: пострадавший не стал лечиться бесплатно, а обратился в частную клинику.