В Ярославской области объявили экстренное предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение. Сегодня, 29 января, в регионе ожидается гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах, сообщили спасатели.

Из-за этого возможны чрезвычайные ситуации, увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе ЖКХ. Ярославцам стоит быть аккуратными и никуда не спешить – падение на льду может привести к серьезным травмам.

Неблагоприятные погодные условия продлятся до вечера пятницы.

В феврале, по данным синоптиков, в Ярославскую область вновь придут сильные морозы. В некоторые ночи они будут доходить до -35 градусов. Днем будет чуть теплее: около -28.