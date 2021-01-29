В центре Ярославля запретили парковку и стоянку машин
Фото: Мэрия Ярославля
В центре Ярославле 30 и 31 января будет ограничена стоянка и парковка автомобилей. Запрет вводится с 18:00 субботы до 20:00 воскресенья. В это время на некоторых улицах города будут убирать и вывозить снег.
Итак, парковаться и оставлять машины, как сообщили в мэрии города, будет запрещено в следующих местах:
- на участках улицы Свободы от улицы Володарского до улицы Победы и от улицы Республиканской до улицы Комсомольской
- на улице Андропова от улицы Нахимсона до улицы Максимова.
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Фото: Мэрия Ярославля
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Фото: Мэрия Ярославля