В Ярославской области могут ослабить коронавирусные ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области в ближайшее время могут ослабить некоторые коронавирусные ограничения. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работать ночью ресторанам и дискотекам, а также отменил обязательный переход трети сотрудников организаций на удаленку. Вероятно, что Ярославская область пойдет по стопам столицы и тоже откажется от ряда COVID-запретов.

Сейчас в регионе введен обязательный масочный режим и вряд ли его отменят в ближайшие дни. Запрещена работа питейных заведений в ночное время, дети до 14 лет не могут посещать торговые центры без взрослых, а люди старше 65 лет могут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Действуют ограничения по численности массовых мероприятий и рассадке посетителей.