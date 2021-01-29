В Ярославской области закрыли дома-интернаты

Временный закрытый режим работы действует до 24 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области из-за все еще пока сложной эпидемиологической ситуации 16 учреждений социального обслуживания перевели на закрытый режим работы.

Сотрудники теперь работают посменно, каждая смена длится две недели. Первая началась 28 января, перед ней все работники соцучреждений прошли тестирование на коронавирус.

Закрытый режим работы продлится до 24 февраля, а дальше будут смотреть по эпидемиологическому положению.

Сотрудникам домов-интернатов за работу в таком режиме полагаются выплаты. За смену в 14 дней врач получает 40 тысяч рублей, если в учреждении выявлен COVID-19 – 60 тысяч.

Выплаты для среднего медперсонала составляют 25 и 35 тысяч рублей. Эти же суммы получат соцработники, специалисты по соцработе, по работе с семьей, по реабилитационной работе, а также психологи и педагоги.

Младший медицинский персонал, в том числе сестры-хозяйки, санитары и сиделки, получают за смену 15 тысяч рублей, если выявлен коронавирус – 20 тысяч. Из регионального бюджета идет надбавка – 500 рублей ежедневно плюс 236 рублей на питание каждые сутки.