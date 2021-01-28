У ярославцев, отдыхавших в санатории, списали деньги с банковских карт Фото: Александр ГЛУЗ

В непонятной ситуации оказались семь человек, которые отдыхали в санатории под Ярославлем. С их банковских карт в неизвестном направлении ушли деньги: у кого 300 рублей, у кого 500 и 700, самая большая сумма списания – 3000 рублей. Сначала пострадавшие грешили на банкомат, установленный в фойе дома отдыха но, как оказалось, не все им пользовались.

- Как только нам стали поступать жалобы, мы пригласили сотрудников банков, банкоматы которых установлены на территории санатория. Они провели проверку, техника оказалась исправна, - рассказали КП-Ярославль в службе безопасности санатория.

О том, что происходят списания, владельцы карт узнавали из смс-сообщений: сами того не ведая, люди оплачивали доставку еды или вызов такси. Потерпевшие обратились в полицию. Они не понимают, то ли это сбой в системе, но тогда кто будет компенсировать потери, то ли новый вид мошенничества, но пока не понятно, как его провернули.

- Поступило несколько заявлений от граждан о хищении денежных средств с банковских карт. Списание происходило за ряд услуг, которыми заявители не пользовались. По данным фактам полиция сейчас проводит проверку, - пояснили КП в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.