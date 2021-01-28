В Ярославле пропал 14-летний мальчик

Мальчик ушел из дома в Заволжском районе и не вернулся. Фото: "ЯрСпас"

В Ярославле ищут 14-летнего Данила Баранова. Мальчик ушел из дома в Заволжском районе и до сих пор не вернулся.

На вид Данил ростом 150 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы.Предположительно был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны и темно-синие кроссовки "Reebok". С собой был сотовый телефон.

Если вы видели Данила или знаете о его местонахождении, позвоните в полицию по номеру 02, 102 или 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.