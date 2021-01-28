На дороге Нагорье-Берендеево отремонтируют ещё один участок

Сейчас рабочие начали замену старых водопропускных труб. Фото: Правительство Ярославской области

За два года в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 16 километров дороги Нагорье – Берендеево. В этом году начнётся ремонт 28 километрового участка от села Купанского до Нагорья.

- Вместе с дорогой Нагорье – Берендеево будет отремонтирован двадцатикилометровый участок дороги Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино. Эти объекты связывают между собой два города Золотого кольца России – Переславль-Залесский и Углич, поэтому ремонт будет осуществляться комплексно, - рассказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

Новая дорога обойдётся в 478,6 миллиона рублей. Сейчас рабочие начали замену старых водопропускных труб. К укладке асфальта подрядчики приступят весной, когда будет хорошая погода. В планах уложить два слоя асфальта, укрепить обочины, установить дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанести горизонтальную разметку. Ремонт завершится в октябре 2021 года.