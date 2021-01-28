В Ярославской области задержали подозреваемого в браконьерстве

Дежурная часть ОМВД России по Даниловскому району получила сообщение, что в лесу у дороги «Данилов-Пошехонье» застрелили лося. Полицейские и местные егеря нашли подозреваемого. Это 42-летний мужчина из Вологодской области. Свою вину он признал.

- Мужчина может быть причастен к еще одному факту незаконного отстрела. Сейчас обнаружена и изъята туша одного животного – это самка лося. Имущественный вред, причиненный охотничьим ресурсам из-за незаконной охоты, составил 400 тысяч рублей, - рассказали в УМВД.

Осужденному грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за два года, либо исправительные работы или лишение свободы до двух лет. Сейчас следствие возбудило уголовное дело и изъяло у подозреваемого охотничье ружье.