В Ярославле пройдет акция «Ярэкомобиль»

Принести раздельно собранный мусор можно 30 января к цирку Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 30 января пройдет очередная акция по раздельному сбору мусора. Ярославцев ждут на площади перед цирком с 11:00 до 13:00.

Принимается чистое и сухое вторсырье: макулатура, стеклянные бутылки, банки, стеклобой, жесть и алюминий, тетрапак и пюрпак, крышечки, батарейки, раздельно ртутные градусники и лампы, резиновые изделия, бытовая техника, провода, картриджи, аккумуляторы, пластиковые карты, зубные щетки, станки, диски и сложный смесовый пластик. Подробнее о правилах можно узнать здесь.

Одежду, текстиль и детские игрушки идут на благотворительность, остальное – на переработку.

Акция проходит каждый месяц на протяжении уже четырех лет. И каждый раз сознательные горожане сдают столько отходов, что они с трудом помещаются в несколько «Газелей».