Мэр Ярославля пообещал не трогать частный сектор Перекопа

Расширения не будет Фото: Мэрия Ярославля

Выход на улицу и обращение к президенту РФ – все оказалось не зря. Жители частного сектора Красноперекопского района могут спать спокойно. Мэр Ярославля Владимир Волков принял решение не расширять дороги по улицам Гудованцева, Халтурина и Соловьева. Если бы это произошло, многие жители Перекопа остались без участков, а то и домов.

- Мы сохраняем существующие параметры улично-дорожной сети, без расширения улиц за счет земельных участков индивидуальных жилых домов. Земельные участки изыматься не будут, - отметил градоначальник.

О своем намерении расширить улицы Гудованцева, Новее Творогово и Софьи Перовской власти заявили еще в 1996 году и внесли данные в Генеральный план. В 2019-2020 годах началась разработка документов по планировке данных территорий. Тут-то жители Перекопа и поняли, что рискуют остаться без своей собственности и на общественных слушаниях проект не поддержали.

- Чертежи в части уменьшения поперечных профилей улиц Гудованцева, Халтурина и Соловьева уже откорректированы с учетом пожеланий жителей. Мы постоянно встречаемся с ними, выслушиваем все предложения и вносим изменения в документацию, - сказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Исключение улицы Софьи Перовской из Генерального плана города возможно только путём разработки новой комплексной транспортной схемы. Мэром дано поручение по подготовке к выполнению данной научно-исследовательской работы.