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В Ярославле разрабатывают мобильное приложение "Золотое кольцо. 2.0"

Оно поможет туристам спланировать путешествие
Влада Красоткина
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Приложение поможет каждому туристу составить индивидуальный маршрут.

Приложение поможет каждому туристу составить индивидуальный маршрут.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центр развития туризма "Ярославия" начал разработку мобильного приложения «Золотое кольцо.2.0». Приложение поможет каждому туристу составить индивидуальный маршрут с учетом бюджета, дат путешествия и других пожеланий.

– Мы планируем получить сервис, позволяющий спланировать поездку по городам Золотого кольца за очень короткое время. Например, за полчаса уже может быть готов собранный маршрут с забронированными местами проживания и питания. Мобильное приложение позволит путешественнику решить все вопросы оперативно и в удобном для него формате,– рассказал и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко.

Проект реализуется на деньги гранта Ростуризма. Затраты составит 2,9 миллиона рублей.