В Рыбинске выселили из квартиры из-за долгов за комуслуги

Пара получила жилье на льготных условиях, но не платила коммуналку больше трех лет. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске из квартиры в микрорайоне Переборы выселили семью должников. Пара получила жилье на льготных условиях, но не платила коммуналку больше трех лет. Накопился долг 300 тысяч рублей.

- На протяжении трех лет специалисты проводили беседы, выходили в рейды и предупреждали жильцов. Действий со стороны нанимателей не последовало. В итоге семья, состоящая из двух человек, была выселена из двухкомнатной квартиры площадью более 40 квадратных метров. Они переехали в одну комнату в общежитии, - рассказала директор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

Освободившуюся квартиру отремонтируют и предложат жителям, которые нуждаются в жилье. Таких семей в Рыбинске более 1900.