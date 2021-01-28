Три тысячи ярославцев подключили домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома»

Изображение предоставлено: ПАО «Ростелеком»

Видеонаблюдение от «Ростелекома» в Ярославской области с момента запуска услуги подключили более трех тысяч пользователей. В среднем ежемесячно жители региона приобретают для него более двухсот комплектов оборудования. Компания предлагает решения для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице. Большая часть клиентов, около 80%, устанавливает камеры внутри дома или квартиры.

- Мы фиксируем стабильный интерес ярославцев к видеонаблюдению. Это неудивительно, ведь услуга позволяет оставаться спокойными за близких и имущество вне зависимости оттого, в какой точке мира вы сейчас находитесь. Ежегодно всплеск продаж камер наблюдается в осенние месяцы. Во многом это связано с закрытием дачного сезона и возвращением людей в город. Согласитесь, что гораздо легче оставлять загородный дом на несколько месяцев, когда в любой момент можешь проверить сохранность своего имущества в режиме онлайн. К тому же сервис очень прост в использовании: не требуется специальных знаний, чтобы самостоятельно установить камеру и настроить необходимые параметры изображения, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

- Я обычно ставлю автомобиль во дворе своего дома, - рассказывает клиент компании Николай Кузьмин. Бывали не очень приятные ситуации, когда машину царапали, а однажды даже вскрыли двери. С соседями мы не смогли договориться о совместной организации видеонаблюдения на парковке: большая часть жильцов – пенсионеры, автомобилистов среди них не так много. Тогда я сам установил уличную камеру на наружную стену рядом со своим окном. Решающим фактором в выборе услуги стало то, что для записи изображения не нужен компьютер, а камеру можно приобрести в рассрочку и оплачивать вместе со счетом за интернет.

Управлять услугой «Видеонаблюдение» можно с помощью мобильного приложения или на сайте. В личном кабинете есть возможность добавить несколько камер, установленных в разных помещениях и даже в разных городах. Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора. Как пояснили в пресс-службе «Ростелекома», видеозаписи хранятся в защищенном облаке от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.