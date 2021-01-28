В Рыбинске установили скамейку сделанную из 5 тысяч полиэтиленовых пакетов

Экоскамья стоит на Волжской набережной. ФОТО: администрация Рыбинска

На Волжской набережной установили экоскамейку. Она сделана их 5 тысяч полиэтиленовых пакетов, на ее производство ушло порядка 30 килограммов вторсырья.

Уличную мебель изготовили на ярославском предприятии, которое занимается изготовлением мебели из пластика, бывшего в употреблении. И эта скамейка – подарок городу.

- Очень часто люди спрашивают, что можно сделать, если начать собирать мусор раздельно. А это может быть красивое современное и надежное изделие, которым можно пользоваться, - рассказала руководитель предприятия по переработке вторсырья Алла Михайловская.

В качестве сырья для скамьи использовали безопасный для человека пластик. В результате переработки получается прочный экологичный материал. Что важно: при производстве двух таких лавок сохраняется одно дерево. А один мини-завод может спасти от вырубки 10 тысяч квадратных метров леса и переработать 5 тонн пластика за месяц. Из него можно сделать 150 малых архитектурных изделий: скамеек, урн, кашпо, беседок…