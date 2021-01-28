Под Ярославлем собираются строить канатную дорогу

Канатная дорога - это не только развлечение, для тутаевцев - это необходимость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство канатной дороги через Волгу в Тутаеве обсудили на заседании комитета Ярославской областной Думы.

Стоимость проекта – чуть более 650 миллионов рублей. Планируется, что работы должны начаться летом 2022 года и завершиться через полтора года. Рядом с канатной дорогой собираются обустроить автостоянку и благоустроить территорию и на правом, и на левом берегах.

Проектированием канатного моста через Волгу занимается Фонд инвестиционных проектов. 3 февраля специалисты фонда собираются выехать на место. Строительство будет идти при поддержке министерства культуры РФ с привлечением «нового банка развития» БРИКС.

Если канатную дорогу все же построят, это существенно улучшит жизнь тутаевцев. Сейчас связь между двумя берегами сохраняется благодаря парому и теплоходу летом, и ледовой переправе – зимой. В межсезонье горожане добираются с одного берега на другой на автобусе, который ходит через Ярославль.