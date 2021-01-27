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Новые подробности ярославского ДТП с полицейской машиной

Что произошло с пострадавшими
Влада Красоткина
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На перекрестке у Лесных полян произошла авария с участием полицейской машины. Фото: "Подслушано Ярославль".

На перекрестке у Лесных полян произошла авария с участием полицейской машины. Фото: "Подслушано Ярославль".

Сегодня, в Ярославле, на перекрестке у Лесных полян произошла авария с участием полицейской машины. Сотрудники полиции ехали на вызов о преступление, но по дороге столкнулись с автомобилем "Киа Рио".

В полиции рассказали, что 5 человек получили травмы. Каждому понадобилась медицинская помощь.

- Всем 5 пострадавшим в ДТП в Лесных полянах назначено амбулаторное лечение, - рассказали новые подробности об аварии в полиции.

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