Новые подробности ярославского ДТП с полицейской машиной

На перекрестке у Лесных полян произошла авария с участием полицейской машины. Фото: "Подслушано Ярославль".

Сегодня, в Ярославле, на перекрестке у Лесных полян произошла авария с участием полицейской машины. Сотрудники полиции ехали на вызов о преступление, но по дороге столкнулись с автомобилем "Киа Рио".

В полиции рассказали, что 5 человек получили травмы. Каждому понадобилась медицинская помощь.

- Всем 5 пострадавшим в ДТП в Лесных полянах назначено амбулаторное лечение, - рассказали новые подробности об аварии в полиции.