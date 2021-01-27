Премьера сериала «За час до рассвета» состоится в середине февраля

Изображение предоставлено ПАО «Ростелеком»

16 февраля онлайн-сервисы more.tv, Wink и КиноПоиск HD представят премьеру одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года - криминальный ретро-детектив «За час до рассвета» режиссера Игоря Зайцева («Есенин», «Великая», «Диверсант 2 Конец войны»). В главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов.

Действие фильма происходит в 1946 году, когда молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) - человека с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой. Журавлев как раз вовремя: ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он поймет, что война в мирное время еще запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов.

- Фильм «За час до рассвета» - прежде всего история про людей, про характеры, про судьбы и про близкие каждому человеку ценности, про дружбу и предательство, любовь и верность. При этом здесь лихо закрученный сюжет с яркими и самобытными персонажами. И главная интрига - это психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского. Один прошел войну, для него все четко - по ту сторону фронта

фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне ничем не отличается от него самого. Оба борются со злом, но представляют его по-разному. И каждый уверен, что именно он знает, что есть зло. И поверьте, переменных в уравнении гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд, - признался режиссер Игорь Зайцев.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», работа над сериалом заняла полтора года. Из-за пандемии съемки пришлось прервать на три месяца. Большая часть проекта снималась в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье. Также съемки проходили в Твери, в знаменитом Морозовском городке (двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького закрытого городка.