Житель Переславля выплатит почти 8 миллионов рублей за сожженный им дом соседа

Переславец поджег дом соседа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

46-летний житель деревни Скулино Переславского района признан виновным в уничтожении чужого имущества. В суде было доказано, что весной этого года обвиняемый спалил дом своего знакомого.

Поджог, как говорится в обвинении, был совершен из личных неприязненных отношений. Потерпевший и подсудимый – соседи, но ужиться рядом друг с другом не смогли, постоянно конфликтовали. И одним апрельским днем прошлого года обвиняемый облил чужой дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. И само строение, и вся мебель, вещи, и даже пристройки были уничтожены огнем.

Ущерб составил 7 миллионов 800 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба – виновный в поджоге должен выплатить эти деньги хозяину уничтоженного им дома.

Также суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Защита с таким решением не согласилась и попыталась обжаловать приговор. Однако Ярославский областной суд отклонил требование дать условный срок и оставил прежнее решение суда без изменений.

Похожая история произошла в Переславле в конце марта того же года. Сторож, которого хозяин дома выгнал из-за пьянок, отомстил обидчику и спалил его дом.