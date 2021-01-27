На лекарства от СOVID-19 Ярославской области выделили 65 миллионов рублей

Препараты получат пациенты, которые лечатся от коронавируса дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Дополнительные 65 миллионов рублей получил Ярославская область на закупку препаратов от коронавируса. Такое распоряжение сделало Правительство РФ. На эти деньги будут приобретены лекарства для COVID-больных, которые лечатся амбулаторно.

- Все необходимые препараты выдаются пациентам по рецепту лечащего врача. Важно, чтобы граждане своевременно получали необходимую помощь и препараты, во многом от этого зависит, как будет протекать заболевание. Сейчас бесплатные лекарства в регионе получили уже 14475 человек, - рассказал на своей странице в социальной сети губернатор региона Дмитрий Миронов.