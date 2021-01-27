В Ярославской области мужчину подозревают в хранении наркотиков

Предполагается, что подозреваемый хранил и продавал наркотики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске в микрорайоне Северный сотрудники наркоконтроля и Росгвардии задержали безработного 36-летнего мужчину. Он подозревается в хранении и продаже наркотиков. Полиция провела обыск в арендуемом гараже задержанного и обнаружила запрещенное вещество. Экспертиза показала, что это марихуана.

- Подозреваемый признался. Установлено, что наркотики предназначались для личного потребления и дальнейшего сбыта, изъят упаковочный материал для расфасовки, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.