«Это только для отчетности»: ярославцы поделились наблюдениями за уборкой города

Почистили, сфотографировали и уехали - пишут ярославцы. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На общегородском совещании в мэрии директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов рассказал, как убирают Ярославль от снега. За прошлую неделю, по его словам, на полигон было вывезено 5000 кубометров снега, а за всю зиму – 22 тысячи. Ежедневно город чистят от 60 до 90 машин и более 100 рабочих.

- Основные магистрали города полностью обработаны и расчищены. На данный момент ведем уборку второстепенных дорог. Некоторые продолжаем обрабатывать жидким реагентом и песко-соляной смесью, так как присутствует наледь. Ведутся работы по расширению улично-дорожной сети путем грейдирования, на основных магистралях эта проблема уже решена. Сейчас отрабатываем второстепенные улицы. К концу недели планируем полностью завершить работы, - сказал Андрей Степанов.

Как только потеплело, на тротуарах и пешеходных переходах появились огромные лужи. По словам руководителя «Горзеленхозстроя», чтобы их убрать, приходится чистить ливневки. А если их нет, то вывозить снег и откачивать скопившуюся воду.

По отчетам в Ярославле все хорошо, а на деле ярославцам ежедневно приходится скакать через лужи и пробираться по снежной каше. Не сладко и водителям – снег копится по обочинам дорог, из-за чего существенно сужается проезжая часть.

Пока на совещания звучат отчеты, ярославцы в социальных сетях рассказывают о своих наблюдениях.

- Вот как все делается для людей, типа, техника работает, рабочие тоже. Но сегодня увидела, что это только для отчетности. Город Ярославль. Время 16.45. На ул.Красноборская/Папанина приехала машина, вышли двое рабочих, их встретила женщина. Один взял лопату, очистили полоску у остановки от снега, женщина под разными ракурсами, где не видно снега, сделала пару фото мужчины с лопатой, типа все убирается, сели в машину и уехали. Вот вся уборка. Браво, - пишут в группе «Жесть Ярославль».

- Я сегодня тоже видела подобную картину, но на остановке «Школа 50». Тоже было двое рабочих один с лопатой, второй с тяпкой, дама сделать фото, рабочие остались. Я села в автобус, выхожу на остановке «Областная больница», а туда подъехала та же машина и эта компания пошла «на уборку». Они так видно весь Заволжский район «убрали», - еще одна похожая история в той же группе.

«Горзеленхозстрой» на сообщения отреагировал быстро.

- Спасибо за информацию, проведем проверку данного факта.

Но, судя по тому, какими темпами и как убирается от снега Ярославль, у горожан одна надежда на весну.