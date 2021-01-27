В Ярославле в ДТП с полицейской машиной пострадали 5 человек

В Ярославле, на перекрестке у Лесных полян произошла авария с участием полицейской машины. Фото: Подслушано в Ярославле"

В Ярославле, на перекрестке у Лесных полян произошла авария с участием полицейской машины. Как рассказали КП-Ярославль в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции ехали на вызов с включенными спецсигналами, но по дороге столкнулись с автомобилем «Киа Рио». Удар оказался очень сильным.

- В результате ДТП в медучреждение с травмами доставлены 5 человек, - прокомментировали аварию в полиции.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики. В это же время на окружной столкнулся легковой автомобиль с фурой. У машины протаранен кузов. Пострадавших нет.