Заброшенное здание в Ярославле передадут монастырю

Полуразрушенное здание на улице Столярной в Ярославле собираются передать в собственность Казанского женского монастыря. Как сообщает издание «МК», монастырь сам попросил вернуть ему эти помещения, а комиссия по вопросам управления муниципальным имуществом проголосовала «за».

До 1917 года здание на улице Столярной принадлежало Казанскому монастырю, здесь находилась богадельня. Сейчас строение в плачевном состоянии, практически разрушено. В восстановление объекта культурного наследия придется вложить немало сил и средств. Все расходы лягут на плечи нового собственника.