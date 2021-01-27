Ярославец может попасть за решетку из-за взятки

В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ярославский предприниматель обвиняется в даче взяток сотруднику полиции. По версии следствия, в 2016 году подрядчик строительной компании неоднократно передавал взятки заместителю начальника управления тыла и обеспечения УМВД России по Ярославской области.

По версии следствия, обвиняемому необходимо было покровительство – принимающая работы сторона должна была закрыть глаза на то, что строительство выполнено с нарушением или вообще не выполнено. Общая сумма взяток составила более двух миллионов рублей. Экс-заместитель начальника управления тыла и обеспечения полиции уже осужден за получение взяток.

- Бывший сотрудник УМВД был признан виновным в совершении пяти преступлений. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он с лишен права занимать должности представителя власти на 10 лет. В отношении же подрядчика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.