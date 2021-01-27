Бывшему начальнику штаба ярославского УМВД продлили домашний арест

Ключарева задержали в октябре прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд продлил срок домашнего ареста экс-начальнику штаба ярославского УМВД. Алексей Ключарев обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Под арестом он пробудет до 27 марта.

По версии следствия, Ключарев, будучи начальником тыла региональной полиции, подписывал акты приемки выполненных работ, хотя в действительности эти работы сделаны не были. Своими действиями полицейский причинил ущерб на 51 миллион рублей.