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Бывшему начальнику штаба ярославского УМВД продлили домашний арест

Алексей Ключарев обвиняется в превышении должностных полномочий
Полина Вачнадзе
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Ключарева задержали в октябре прошлого года

Ключарева задержали в октябре прошлого года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд продлил срок домашнего ареста экс-начальнику штаба ярославского УМВД. Алексей Ключарев обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Под арестом он пробудет до 27 марта.

По версии следствия, Ключарев, будучи начальником тыла региональной полиции, подписывал акты приемки выполненных работ, хотя в действительности эти работы сделаны не были. Своими действиями полицейский причинил ущерб на 51 миллион рублей.

Криминал