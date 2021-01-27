В Ярославле спасатели помогли женщине выпроводить из машины чужую собаку

Спасатели, которые приехали на вызов, аккуратно вывели пса. ФОТО: Центр гражданской защиты

Вчера, 26 января, спасатели Центра гражданской защиты Ярославля пришли на помощь женщине с ребенком. После прогулки у стадиона «Спартаковец» ярославна подошла к своей машине, открыла двери – и туда сразу запрыгнула чужая собака. Она села на пол за кресло водителя и не хотела выходить.

Спасатели, которые приехали на вызов, аккуратно вывели пса. Его осмотрели, но ни ошейника, ни бирки с номером телефона хозяина не нашли. Временно собаку приютили в Центре, пока не найдется его прежний или новый хозяин. Пес не агрессивный, сразу же запрыгнул в аварийно-спасательный автомобиль.

- Посмотрите, пожалуйста, может, вы знаете этого пса. Кобель, по поведению видно, что привык к поездкам на автомобилях. Он очень хочет домой! Ищем настоящего или нового хозяина, - пишут сотрудники Центра гражданской защиты.

Кстати, около месяца назад эта же собака уже оккупировала чужую машину. Ярославец сел в свой автомобиль и увидел в салоне непрошенного гостя. Мужчина выложил снимки в соцсети и владелец хаски нашелся.