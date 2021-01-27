Инженеров из Рыбинска осудили за передачу секретных сведений Китаю

Рыбинцев признали виновными в незаконной передаче китайскому институту секретных технологий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинском городском суде признали виновными Александра Виноградова и Александра Красильникова в незаконной передаче китайскому институту секретных технологий по изготовлению военной техники и оружия массового поражения.

В 2018 году бывший металлург ПАО «ОДК-Сатурн» Виноградов заключил трудовой договор с китайским институтом. Новая работа обязывала создать Китаю технологию точного литья. Самостоятельно «шпион» не мог справиться с задачей, поэтому вступил в сговор с Красильниковым, который в прошлом работал инженером-технологом тоже в ПАО «ОДК-Сатурн».

За необходимой научно-технической информацией мужчины обращалась к бывшим коллегам, которые даже не подозревали о том, что помогают совершать преступление. Благодаря полученным знаниям ученые составляли техническое задание на оборудование, технологические процессы, искали поставщиков и приемку производственного оборудования и сырьевых материалов.

Уже в августе 2019 года Виноградов переехал в Китай на три года для выполнения пуско-наладочных работ и обучения местных специалистов навыкам литья. Все это время Красильников был с ним на связи и консультировал.

Но на три года Виноградов в Китае не задержался. Осенью ему было необходимо вернуться в Россию для приемочных испытаний производственного оборудования, а затем снова улететь. Но возвращение в КНР провалилось - преступника задержали.

Суд приговорил Виноградова Александра к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 800 000 рублей. Красильников же получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.