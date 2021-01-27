Очередь в детские сады Ярославля сократилась на 3 тысячи человек

Начали работать несколько новых детсадов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле существенно сократилась очередь в детские сады: за год – на три тысячи человек.

- Прорывное строительство детских садов позволило нам сократить общую очередь на устройство детей в детские сады на четверть, - сказал на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Волков.

Получилось это благодаря введению новых объектов. Начали работать пять садов на 900 мест, два детсада в Дзержинском районе и один во Фрунзенском сейчас завершают процедуру лицензирования.