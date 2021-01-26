В Ярославле штраф за проезд «зайцем» предложили поднять до 1000 рублей

По мнению Шлапака, транспортные предприятия работают в минус из-за безбилетников, поэтому наказание для них должно ужесточиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 26 января, на заседании комитета по транспорту Ярославской областной думы было предложено увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте сразу в 10 раз: со 100 рублей до 1000. С инициативой сурово наказывать «зайцев» выступил депутат муниципалитета и член совета директоров «Яргорэлектротранса» Константин Шлапак.

По мнению Шлапака, транспортные предприятия работают в минус из-за безбилетников, поэтому наказание для них должно ужесточиться.

- Сейчас сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 100 рублей при стоимости проезда 28. Многие просто не платят, попадут на штраф – заплатят его. Мэрия уже несколько раз выходила с предложением поднять штраф до 1000 рублей. Это нормальная сумма, которая во многих городах действует. Это позволило бы в разы увеличить собираемость. Убрать категорию «зайцев» и чтобы на законных основаниях люди платили, - заявил Константин Шлапак.

Однако комитет эту инициативу не одобрил. Депутату напомнили, что тема не нова, а штат кондукторов укомплектован только на 40% и нет проверяющих.