С ярославскими любителями зимних развлечений поделились полезными советами Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году зима радует снежным покровом. И установившиеся морозы помогают его сохранять – снег остается мягким, сыпучим и пригодным для катания на лыжах, санках или «ватрушках». Как считают эксперты, сейчас покрытие горок и спусков сопоставимо с тем, что бывает только на горнолыжных курортах. Предлагаем воспользоваться случаем и обязательно съездить за город.

Если вопрос, что лучше – лыжи или сноуборд, не утихает и по сей день, то основные правила хорошего отдыха всегда неизменны. Мы составили краткий дайджест, который поможет при сборах. Проверка места и маршрута. Как бы банально это ни звучало, но заранее узнайте информацию о том месте, куда вы собрались. Если речь идет про горнолыжный комплекс, то есть ли там ковид-ограничения, а если про обычные горки, то расчищены ли они. Помощником в этом станет мобильный интернет. А если он еще и стабильный, как, например, у Tele2, то процедура будет легкой и приятной.

Физическая подготовка. Перед поездкой лучше плотно подкрепиться и… не удивляйтесь, но подготовить лицо и руки. Чтобы не обветрить кожу, используйте питательный крем, а в солнечные дни – лучше еще и с SPF-защитой от ожогов. Да-да, обгореть можно и зимой.

Провиант. Возьмите с собой в термосе чай с лимоном, сушки, конфеты или бутерброды. После активных видов спорта такой запас придется очень кстати. Не забудьте и про сменную одежду – носки, перчатки, шапки и обувь. Это избавит от необходимости возвращаться домой раньше времени, если, к примеру, промочите ноги или потеряете варежки.

Технологии. С этим уже не поспорить – соцсети стали нашим постоянным спутником. Чтобы делиться фото и видео с подписчиками, пригодится 4G-интернет. И очень важно, чтобы покрытие сети охватывало не только дорогу, но и лесные опушки, где, порой, и расположены самые красивые горки.

Так, с Tele2 вы будете на связи и в лесу, и в горнолыжном комплексе. В прошедшем году оператор усовершенствовал качество связи. В результате доступ к интернету обеспечен даже вдали от населенных пунктов и в местах отдыха жителей. А при публикации фото и видео клиентам Tele2 не придется расходовать трафик. На большинстве тарифов доступ к популярным соцсетям и мессенджерам бесплатен.

Техника безопасности. В завершение просим соблюдать правила безопасности. Не катайтесь на необорудованных и слишком крутых горках вне специальных комплексов. Не ступайте на лед в непроверенных местах и заранее сообщите близким точные координаты, куда вы собрались ехать. В особенности это важно делать, если вы отправляетесь в лес. При этом лучше заправить автомобиль до полного бака и на всякий случай взять с собой: фонарь, лопату, буксировочный трос, спички, топорик и внешний аккумулятор для зарядки смартфона.