Ярославцу дали почти 2 года строгого режима за кражу самоката

Хозяин оставил самокат без присмотра, чем и воспользовался вор Фото: Борис КУДРЯВОВ

34-летний ярославец приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы. Этот срок в колонии строгого режима мужчина проведет за кражу электросамоката.

Средство передвижения было украдено из отделения почты. Хозяин оставил самокат без присмотра, чем и воспользовался вор. На похищенном он быстро скрылся с места преступления.

- Ущерб для потерпевшего составил 12600 рублей. Подсудимый свою вину признал, раскаялся в содеянном. Но суд учел данные о его личности, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчина ранее уже был не раз судим, долгое время употребляет наркотики, а руководство колонии, где он отбывал свой последний срок, характеризует его негативно. Учитывая все эти обстоятельства, суд вынес такой строгий приговор.