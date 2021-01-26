Ярославцы заплатят 1,4 миллиона рублей за незаконное использование природных территорий

За нелегальное использование природных территорий к административной ответственности привлекли 91 человека. Фото: Правительство Ярославской области

За 2020 год специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования выявили 241 нарушителя. За нелегальное использование природных территорий к административной ответственности привлекли 91 человека. Общая сумма штрафов составит 1 миллион 415 тысяч рублей.

– В нашем регионе 375 особо охраняемых природных территорий общей площадью 368,8 тысячи гектаров. Хозяйственная деятельность в их черте ограничена. На постоянной основе проводятся мероприятия по предотвращению и пресечению нарушений законодательства, - рассказал заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

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