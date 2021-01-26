Следователи передали ярославне мундштук ее погибшего на войне отца

Именная вещь погибшего красноармейца вернулась в его семью спустя 80 лет Фото: СУ СКР по Ярославской области

Именная вещь погибшего красноармейца вернулась в его семью спустя 80 лет. Алюминиевый мундштук нашли добровольцы во время поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны.

На мундштуке хорошо читалась надпись «Ярославль». Но потом выяснилось, что боец оставил не только эти сведения, там было нацарапано: «Пелевин Леонид Александрович, Ярославль, Тверицы, Костромское шоссе». Чуть позже установили – Леонида Пелевина призвали в ряды Красной Армии в июне 1941 года, он воевал в составе 178 стрелковой дивизии, которая в 1941 году участвовала в смоленском сражении. В 1942 году бойца ранили под Ржевом, а погиб он год спустя в Витебской области, где и был похоронен.

Благодаря усилиям поискового отряда была найдена дочь красноармейца – Галина Леонидовна, она так и живет в Ярославле.

- В торжественной обстановке в Музее боевой славы Галине Леонидовне передали вещь ее отца. Именная вещь погибшего вернулась в семью спустя 80 лет, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.