Ярославцы украли бумаги почти на 2 миллиона рублей

Похищено 34 тонны бумаги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Ярославля 37 и 36 лет обвиняются в краже, совершенной в особо крупном размере. Следствие установило, что на протяжении нескольких месяцев мужчины вывозили рулоны бумаги со склада в Заволжском районе, а потом сдавали ее в пункт приема макулатуры. Всего было украдено 34 тонны бумаги на 1 миллион 750 тысяч рублей.

Как оказалось, один из обвиняемых – бывший сотрудник организации, которая лишилась своих бумажных запасов. Летом 2019 года мужчина уволился, а потом придумал схему преступления. Дубликат ключа от склада у него был и злоумышленник знал, в какое время работники находятся на работе, а когда там никого нет. Но в одиночку было не справиться, тогда он подговорил пойти на преступление своего знакомого.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, расследование дела завершено. Оно направлено для рассмотрения в суд.