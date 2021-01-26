Мэр Ярославля в ответ на пожелание хорошей недели получил гнев горожан

Убирают-убирают, а убрать не могут... Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков на своих страницах в социальных сетях опубликовал пост с пожеланием всем хорошей рабочей недели, но в ответ получил единичные «спасибо» и шквал критики.

Ярославские улице Фото: Влада Красоткина

- Вот так просто? В городе под вашим управлением дети-подростки выходят на несанкционированные митинги, дороги не очищены и сегодня люди тонут на переходах, из крана идет грязная вода… И просто: всем хорошей рабочей недели! Тут же а-ля дамочки из разряда кричали «Ура!» и в воздух чепчики бросали, - пишет ВКонтакте Татьяна Stik.

Ярославцы присылают в комментариях фотографии неубранного города и жалуются на «Горзеленхозстрой», который «не вывозит эту тему никак». Владимир Волков молчит, а сотрудники мэрии просят уточнить адреса, где нужно убрать. И получают в ответ – весь город.

С приходом оттепели Ярославль «поплыл». Лужи, грязь и снежная каша кругом. У обочин – вода, чтобы перейти дорогу приходится прыгать или вступать прямо в воду. Такая ситуация и в центре города, и в районах.