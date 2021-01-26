В Ярославской области закрыли автомобильную ледовую переправу

Переправа временно закрыта. ФОТО: администрация Рыбинского района

Ледовая переправа между Глебово и Сменцево временно прекратила свою работу. Об этом сообщили в администрации Рыбинского района.

- Резкое повышение температуры не позволяет сейчас безопасно использовать ледовый путь. Переправа заработает при понижении температур, - пояснил начальник отдела ГО и ЧС администрации Рыбинского района Эдуард Каменко.

По предварительным данным, озвученным МЧС, переправа будет закрыта всю ближайшую неделю. Толщина льда, несмотря на резкое повышение температур, осталась прежней, но лед может начать проседать, что опасно.

Все вопросы по автомобильной ледовой переправе можно задать по телефону дежурной службы 8-915-983-44-45. Он включен круглосуточно.

Напомним, что самая длинная ледовая автомобильная переправа в ЦФО открылась на прошлой неделе. Она соединяет Рыбинский и Некоузский районы.