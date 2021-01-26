В салонах «Ростелекома» стартовал «Киберпонедельник-2021»

По окончании новогодних и рождественских праздников и с наступлением нового делового сезона в салонах связи «Ростелекома» или интернет-магазине shop. rt. ru можно приобрести товары со скидкой.

- Для нас важно, чтобы клиенты могли пользоваться современными продуктами и услугами, которые делают жизнь более комфортной, интересной и безопасной. Поэтому мы продолжаем запускать для них выгодные акции на смартфоны в салонах связи по всей стране и интернет-магазине. По традиции, никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают смартфон себе или в подарок близким из акционной линейки и оплачивают его со скидкой, - отметил генеральный директор компании ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

Напомним, что смартфоны традиционно являются одной из популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке, сообщает пресс-служба оператора.