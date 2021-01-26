В Ярославле нашли 8-летнего пропавшего мальчика

Ребенка быстро нашли. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Вчера, 25 января, волонтеры были подняты на вызов – пропал 8-летний Денис. Ребенок потерялся в СНТ «Черная Лужа», неподалеку от сельского поселения Кузнечиха в Ярославском районе.

По социальным сетям разослали приметы потеряшки, уже к вечеру пришло сообщение «Найден, жив». Где мальчик находился, пока родители сходили с ума от волнения, не сообщается. В комментариях ярославцы предположили, что засиделся у какого-нибудь приятеля.

- Нужно сделать так, чтобы ребенок всегда был на связи! Есть умные часы, на телефон поставить функцию определения ребенка. Да что угодно, лишь бы видеть, где он. Тогда и паники не будет. А так ведь с ума сойти можно, от страха за ребенка, - предложила вариант Наталия.